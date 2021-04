Begini Kata Salah Menyambut Ramadan

jpnn.com, LIVERPOOL - Para pesepak bola muslim di dunia beramai-ramai menyambut Ramadan.

Winger Liverpool, Mohamed Salah mengucapkan selamat menyambut Ramadan sambil mengunggah foto dirinya di Twitter, Selasa (13/4).

Dalam foto tersebut, Mohamed Salah menggunakan piyama warna hitam, berfoto dengan latar belakang dekorasi bintang dan bulan sabit lengkap dengan lampu hias, serta karpet khas Mesir, negara kelahirannya.

Teman satu klub Mo Salah, Sadio Mane, juga menyambut bulan puasa dengan mengunggah foto mengenakan busana muslim warna putih dalam akun media sosial miliknya.

I’d like to wish everyone a Ramadan Mubarak! pic.twitter.com/KVmQH0TBws — Mohamed Salah (@MoSalah) April 12, 2021