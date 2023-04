Beginilah Kondisi Jalan Layang MBZ, Cikampek, dan Seterusnya, Padat Bro

jpnn.com, JAKARTA - Aparat kepolisian kembali memperpanjang masa penerapan satu arah atau CB one way di sejumlah titik tol pada Rabu (20/4).

Petugas mengambil kebijakan itu setelah melihat peningkatan volume kendaraan hingga pukul 10.00 per hari ini.

Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi mengatakan sumber arus kendaraan saat ini belum nampak, tetapi ekor kepadatan masih berada di KM 27.

"Dan Layang MBZ masih dilakukan buka atau tutup untuk minimalisasi kepadatan di pertemuan arus KM 48 Tol Japek," kata dia dalam keterangannya.

Arus kendaraan di KM 50A selama tiga jam berturut-turut mencapai rata rata 5.817 kendaraan per jam. Angka itu di atas indikator rekayasa lalu lintas contraflow, yaitu di atas 5.500 kendaraan per jam.

Selain itu, data transaksi rata-rata di GT Cikatama arah Cirebon selama tiga jam berturut-turut sebesar 6.106 kendaraan per jam. Angka itu di atas indikator rekayasa one way di Ruas Cipali, yaitu 4.554 kendaraan per jam.

Arus lalu lintas di Tol Cipali KM 190 Palimanan pada tiga jam berturut-turut rata-rata mencapai 4.224 kendaraan per jam. Angka itu di atas indikator rekayasa lalu lintas one way yaitu 4.100 kendaraan per jam.

"Kenaikan volume arus lalu lintas sampai dengan saat ini dibandingkan dengan volume arus lalu lintas tadi malam meningkat sebesar 8 persen dari 5.397 kendaraan per jam menjadi 5.817 kendaraan per jam," kata dia.