Behemoth Hingga Cryptopsy Siap 'Gempur' Rock In Solo 2023

jpnn.com, SOLO - Festival musik cadas, Rock In Solo 2023 akan digelar di Benteng Vastenburg, Surakarta, pada 10 Desember 2023.

Pada tahun ini, Rock In Solo telah mengumumkan tiga lineup band internasional yang bakal jadi bintang tamu.

Antara lain, Cryptopsy dari Canada, Thy Art is Murder dari Australia, dan band death metal ternama asal Polandia, Behemoth.

Ketiga nama tersebut sudah dipastikan menggempur ribuan metalhead di Rock In Solo 2023.

"Tidak hanya mereka, masih ada belasan nama dari band musik keras lokal lainnya yang akan kami umumkan segera," kata Stephanus Adjie, perwakilan dari Rock In Solo, Jumat (15/9).

Berbagai program juga akan mengisi rangkaian acara Rock In Solo 2023.

Beberapa di antaranya yakni A Journey of Rock in Solo: Chapter, Solo Is Rock, Rockparade, Rockscreen, Rockmarket dan Rockcon dengan puncak acara Rock In Solo Open Air 2022.

Pertama, A Journey of Rock in Solo: Chapter, merupakan kickstart-show sebelum perhelatan utama dan digelar di 6 kota kabupaten eks Karesidenan Surakarta bersama band-band nasional, lokal Solo, serta emerging artist dari masing-masing daerah.