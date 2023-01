Beli Mobil Wuling Selama Januari Dapat Banyak Kemudahan, Simak Nih

jpnn.com, JAKARTA - Wuling menghadirkan program "New Year New Drive 2023" yang menawarkan berbagai kemudahan di seluruh jaringannya di tanah air.

Penawaran menarik dari Wuling itu, mulai dari uang muka ringan, cicilan terjangkau, hingga bebas biaya servis berkala, selama Januari 2023.

Salah satu produk unggulan Wuling, yakni Air ev, tersedia dengan uang muka yang ringan mulai dari Rp 36.000.000 (harga on the road Jakarta).

Kendaraan listrik yang mengusung desain eksterior future-tech dengan kemudahaan pengisian daya yang dapat dilakukan di rumah itu dapat dimiliki dengan cicilan ringan mulai dari Rp 5.000.000 (on the road Jakarta).

“Kami menghadirkan program ‘New Year, New Drive 2023’ ini untuk menyambut tahun baru dengan harga spesial dan beragam penawaran menarik dari Wuling," ujar Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Aahani, dalam siaran resmi, Senin.

Promo spesial ini juga tersedia untuk keluarga Almaz, yakni Almaz Hybrid dan Almaz RS.

Almaz Hybrid ditawarkan dengan down payment mulai dari Rp 100.000.000 (on the road Jakarta) serta cicilan ringan mulai dari Rp 8.000.000 (on the road Jakarta).

Wuling Almaz RS tersedia dengan uang muka mulai dari Rp 30.000.000 (on the road Jakarta) dan cicilan mulai dari Rp 9.000.000 (on the road Jakarta).