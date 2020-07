Benzema Masih Punya Peluang Menyalip Messi

jpnn.com, MADRID - Striker Real Madrid Karim Benzema masih memiliki peluang untuk memenangi trofi Pichichi musim ini, penghargaan untuk pencetak gol terbanyak di La Liga.

Benzema kini berada di peringkat kedua daftar pencetak gol sementara dengan 19 gol.

Posisi puncak masih diduduki superstar Barcelona, Lionel Messi dengan 22 gol.

Dengan Real Madrid kemungkinan akan memenangi gelar juara La Liga dan kiper Thibaut Courtois makin dekat dengan trofi Zamora (penghargaan kiper terbaik), Pichichi untuk Benzema akan menyelesaikan serangkaian hal luar biasa untuk klub.

Another goal for the main man tonight. ????#LaLigaSantander pic.twitter.com/fIH6ll2FNT — LaLiga English (@LaLigaEN) July 13, 2020