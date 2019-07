Berantem Sama Medel, Messi Kena Kartu Merah, Argentina Kalahkan Chile 2-1

jpnn.com, SAO PAULO - Perebutan tempat ketiga Copa America 2019 antara Argentina vs Chile di Arena Corinthians Sao Paulo, Minggu (7/7) dini hari WIB berlangsung keras dan panas.

Superstar Argentina Lionel Messi dan pemain senior Chile Gary Medel masing-masing mendapat kartu merah dari wasit Mario Diaz de Vivar (Paraguay) pada menit ke-38.

2 - Lionel Messi has been sent off for the second time in his professional career, after getting a red card in his senior debut for Argentina ???????? in a friendly against Hungary, in 2005 (he has never been sent off playing for @FCBarcelona). Rare.#CopaAmerica pic.twitter.com/H0dfJ5JeyY — OptaJavier (@OptaJavier) July 6, 2019