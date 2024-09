Berisiko Terbakar, BYD Recall Puluhan Ribu Kendaraan, Ada Model Dolphin

jpnn.com - BYD baru-baru ini mengumumkan rencana penarikan kembali kendaraan atau recall.

Sebanyak 90 ribu unit lebih kendaraan listrik yang dipasarkan ditarik karena terjadi kesalahan pada manufaktur

Menurut laporan Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar (State Administration for Market Regulation/SAMR) China menyatakan ?????BYD mulai 30 September 2024 akan menarik kembali 96.714 kendaraan termasuk Dolphin dan Yuan Plus di China.

Penarikan itu karena cacat produksi yang menimbulkan risiko kebakaran.

Menurut siaran CarNewsChina, BYD mengajukan rencana penarikan kembali kendaraan ke Pusat Penarikan Produk Cacat SAMR pada Senin waktu setempat.

Recall itu akan dilakukan oleh dua entitas operasi BYD, yakni BYD Auto Industry Co., Ltd. dan BYD Auto Co., Ltd.

BYD Auto Industry Co. ditugasi menarik kembali 87.762 kendaraan listrik Dolphin dan Yuan Plus yang diproduksi di China antara 4 Februari 2023 hingga 26 Desember 2023.

Sementara itu, BYD Auto Co., Ltd. menarik kembali 8.952 kendaraan listrik Yuan Plus yang diproduksi di China antara 2 November 2022 hingga 19 Juni 2023.