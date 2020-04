Berita Duka: Aktris Senior Meninggal Karena Virus Corona

jpnn.com, LONDON - Dunia hiburan kembali dipayungi awan mendung. Aktris senior Hilary Heath meninggal dunia karena terjangkiti virus corona (covid-19).

Bintang film Witchfinder General itu mengembuskan napas terakhirnya pada usia 74 tahun.

“Kami kehilangan orang tercinta karena covid-19 pada pekan lalu,” tulis Alex Williams, anak angkat Heath, di akun Facebook-nya sebagaimana dilansir Mirror, Minggu (12/4).

Williams juga membeberkan perjalanan karier Heath di industri perfilman.

Dia menyebut Heath meramaikan industri hiburan pada 1960-an hingga 1970-an.

Setelah tidak menjadi bintang film, Heath menekuni profesi sebagai produser pada 1990-an.

Wanita kelahiran 6 Mei 1945 itu melahirkan beberapa film. Di antaranya adalah Nil by Mouth dan An Awfully Big Adventure.

Selain memiliki bakat di bidang seni peran, Heath juga mempunyai hati yang sangat mulia.