Berita Duka, Gitaris Band Rock Legendaris Kiss Meninggal Dunia

jpnn.com - Gitaris Kiss, Bob Kulick, telah meninggal dunia pada usia 70 tahun, dilaporkan Billboard, Minggu (31/5).

"Saya sedih harus berbagi berita tentang meninggalnya kakak saya, Bob Kulick," tulis Bruce Kulick di Twitter.

"Kecintaannya pada musik, dan bakatnya sebagai musisi dan produser harus selalu dirayakan. Harap hormati privasi Keluarga Kulick selama masa sedih ini. RIP."

Penyebab kematian belum diungkapkan pihak keluarga.

Dilahirkan di Brooklyn pada tahun 1950, Kulick mengikuti audisi untuk Kiss pada awal tahun 1970-an, tetapi akhirnya dilewatkan demi Ace Frehley.

I am heartbroken to have to share the news of the passing of my brother Bob Kulick. His love of music, and his talent as a musician and producer should always be celebrated. Please respect the Kulick Family’s privacy during this sad time. RIP pic.twitter.com/LUWC6k69Ml