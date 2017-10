Berkat David De Gea, MU Tahan Liverpool di Anfield

jpnn.com, LIVERPOOL - Big match Premier League pekan ke-8 antara Liverpool vs Manchester United berakhir imbang tanpa gol. Kiper MU, David De Gea pantas menjadi bintang lapangan setelah melakukan lima kali penyelamatan.

Dalam laga di Anfield, Sabtu (14/10) malam WIB, shohibul bait Liverpool lebih agresif, menguasai jalannya pertandingan.

Statistik ESPN merangkum, The Reds menguasai posession dengan 62 persen berbanding 38 persen milik The Red Devils.

Untuk urusan shots (on goal), tim asuhan Jurgen Klopp juga lebih banyak, 18 shots, lima di antaranya on goal. Sedangkan pasukan racikan Jose Mourinho melakukan enam kali shots, cuma satu yang on goal.

Tim tamu lebih banyak mengoleksi saves alias penyelamatan yang dilakukan kiper. Penjaga gawang Setan Merah De Gea melakukan lima save, sementara di bawah mistar satunya, Simon Mignolet hanya mendapat satu kali ancaman berarti dari lawan.

David De Gea. Foto: premierleague

Opta menambahkan, lima kali penyelamatan De Gea untuk MU itu membuat bule Spanyol berusia 26 tahun tersebut menjadi penjaga gawang yang paling banyak mengoleksi save di Premier League musim ini.