Berpartisipasi di IIMS 2025, Hyundai Umumkan Pencapaiannya

jpnn.com, JAKARTA - PT. Hyundai Motors Indonesia (HMID) membukukan penjualan sebanyak 2.012 unit selama Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025.

Model Stragazer, Stragazer X, dan Creta jadi andalan dari pabrikan asal Korea Selatan tersebut.

Respons yang cukup positif selama IIMS 2025, menjadi bukti bahwa Hyundai dapat menjawab kebutuhan mobilitas konsumen yang sangat beragam.

Di IIMS 2025, Hyundai juga turut menghadirkan model terbarunya, yakni Hyundai Venue.

Tidak hanya itu, Hyundai juga menghadirkan pembaruan Stargazer Essential Tech dan Staria.

HMID juga turut menyajikan model andalan Hyundai yang lainnya seperti new Creta, new Creta N Line, dan IONIQ 5 pun tetap menjadi daya tarik bagi pengunjung IIMS 2025.

“Partisipasi Hyundai di IIMS menjadi wujud nyata komitmen kami dalam menghadirkan inovasi, dan solusi mobilitas yang menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia,” kata President Director PT Hyundai Motors Indonesia, Ju Hun Lee dalam keterangannya, Kamis.

Hyundai juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti Best Medium SUV untuk Santa FE Hybrid, Best Medium Range EV untuk Kona Electric, serta Favorite New Car Launch untuk Venue di IIMS 2025.