Berpidato di UI Depok, Menlu AS Antony Blinken Soroti Tiongkok

jpnn.com, DEPOK - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken yang tengah melawat di Indonesia menyinggung dominasi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Berpidato di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Selasa (14/12), Blinken mengungkapkan sejumlah kekhawatiran negaranya tentang tindakan Tiongkok yang agresif dalam memperluas dominasi.

"(Tiongkok, red) mengeklaim laut lepas sebagai miliknya," ujar Blinken.

Menurutnya, AS ingin memastikan kebebasan navigasi di Laut China Selatan. Sebab, tindakan Tiongkok telah mengancam kepentingan perdagangan AS yang nilainya lebih dari USD 3 triluin per tahun.

Blinken menyebut Tiongkok mendistorsi pasar terbuka melalui subsidi kepada perusahaan milik negara.

Penasihat Keamanan Nasional AS pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama itu juga menyoroti penolakan Tiongkok atas ekspor dari negara-negara yang kebijakannya tak sesuai dengan negeri pimpinan Xi Jinping tersebut.

Tak hanya menolak ekspor, Tiongkok juga mengakhiri perjanjian dengan negara yang kebijakannya tidak sesuai dengan keinginannya.

Oleh karena itu, Blinken menegaskan komitmen negaranya dalam mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka melalui sinergi bersama sekutu dan mitra AS.