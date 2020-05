Berpose Bareng Suami, Tubuh Cut Tari Jadi Sorotan, Lagi Hamil?

jpnn.com, JAKARTA - Artis Cut Tari dikabarkan tengah mengandung buah hati Richard Kevin. Kabar tersebut mencuat usai Cut Tari mengunggah foto bersama suami saat merayakan Hari Raya Idulfitri.

Pada foto yang diunggah di Instagram, Cut Tari mengenakan kaftan cokelat muda sementara sang suami mengenakan kemeja putih.

Di foto berikutnya, mereka berpose bersama anak-anak yang mengenakan busana muslim dengan warna senada.

"Best wishes to you and your family for a happy and blessed Id. Mohon maaf lahir dan bathin #happyiedmubarak1441h," tulis Cut Tari, Selasa (26/5).

Unggahan tersebut pun langsung diramakan dengan berbagai balasan ucapan Idul Fitri dari pengikutnya.

Alih-alif fokus pada wajah cantik Cut Tari, warganet justru menduga mantan presenter gosip itu tengah berbadan dua.

“Kayaknya mba Cut Tari hamidun (hamil),” kata akun nike12antonio.

Tak hanya bentuk badan Cut Tari, perubahan tubuh Richard Kevin pun ikut menjadi sorotan.