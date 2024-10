Bertabur Diskon Khusus di Flex-Con untuk Pengguna Aplikasi DIGI

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb kembali memperkuat branding-nya di ajang FLEX-CON, sebuah acara yang menggabungkan industri kreatif dan gaya hidup.

FLEX-CON akan berlangsung pada 4-6 Oktober 2024 di Paris Van Java (PVJ) Bandung.

Event ini menjadi wadah bagi lebih dari 70 brand fashion lokal, 20 tenant makanan khas Indonesia, serta penampilan dari musisi seperti Ali, Batavia Collective, Rub of Rub, The Hollowcane, Namoy Budaya dan The Jazz Trio.

Baca Juga: Bank bjb Tetapkan Susunan Komisaris Baru Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Acara ini tidak hanya menampilkan brand lokal, tetapi juga memberikan pengalaman yang kaya akan kreativitas dengan menggabungkan elemen fashion, musik, dan lifestyle.

Sebagai informasi, FLEX-CON sendiri adalah singkatan dari Fashion, Lifestyle, Entertainment, dan Experience, yang merepresentasikan esensi dari acara ini.

Selain itu, "flex" yang berarti menunjukkan sesuatu dengan cara positif juga menjadi bagian dari filosofi acara, yang mana para peserta dapat menampilkan nilai dan kreativitas .

Baca Juga: Vietjet Air Buka Promo Diskon Tiket Pesawat 50 Persen

Melalui acara ini, bank bjb berupaya meningkatkan brand awareness sekaligus mempromosikan berbagai produk perbankan digitalnya.

Melalui FLEX-CON, bank bjb mendekatkan diri dengan segmen pasar yang relevan, khususnya kalangan muda dan penggemar industri kreatif, dengan memperkenalkan kemudahan transaksi digital melalui Kartu Debit bank bjb dan aplikasi DIGI bank bjb.