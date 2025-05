Berulah di Medsos, Donald Trump Pamer Fotonya Berpose ala Paus Vatikan

jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat kehebohan di media sosial alias medsos.

Kali ini, Presiden ke-45 dan ke-47 AS itu mengunggah fotonya dengan pose mengenakan baju pemimpin tertinggi Gereja Katolik atau paus.

Trump mengunggah fotonya itu ke akunnya di Instagram. Foto tersebut diunggah ke medsos tanpa takarir gambar atau caption.

Baca Juga: Prabowo Yakin RI Bisa Hadapi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump

Dalam foto hasil kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) itu, Trump terlihat mengenakan jubah kepausan lengkap dengan salib emas. Foto itu juga memperlihatkan Trump mengenakan tiara kepausan di kepalanya.

Sejak diunggah pada Sabtu (3/5/2025) pagi waktu Washington, unggahan itu telah disukai 1,4 juta pengguna Instagram dan memperoleh sekitar 70 ribu komentar. Selain itu, unggahan tersebut sudah dibagikan ulang hingga 814 ribu kali.

Meski buatan AI, foto itu tetap memicu polemik, apalagi unggahan tersebut hanya berselang 11 hari sejak Paus Fransiskus meninggal dunia. Selain itu, saat ini juga belum ada paus baru yang terpilih untuk memimpin umat Katolik sedunia.

Tentu saja ada yang tersinggung dengan unggahan Trump. “Not ok. Offensive to me as a Catholic (Tidak baik. Menyinggung saya sebagai Katolik, red),” komentar akun loveisthekeybaby.

Namun, ada pula yang mengaku Katolik tetapi tidak tersinggung oleh unggahan presiden yang mengaku beragama Kristen itu.