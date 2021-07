Beruntung Banget, Fan yang Viral di EURO 2020 Ini Dikejar Sponsor

jpnn.com, BUCHAREST - Luca Loutenbach, usia 28 tahun, seorang fan fanatik Timnas Swiss.

Loutenbach menjadi viral setelah potongan video yang menunjukkan ekspresi putus asa dan gembira saat menyaksikan laga tim kesayangannya melawan Prancis pada 16 Besar EURO 2020 di Bucharest, Selasa (29/6) lalu.

Loutenbach kini menjadi pria yang laris manis, dikejar sponsor.

Sejumlah perusahaan Swiss pengin mencari keuntungan dari sosoknya yang viral.

???????????? the emotions in just 1 minute! #EURO2020 pic.twitter.com/UYDYDUyi5l — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021