Besok Car Free Day Diliburkan

jpnn.com, BEKASI - KASI Kerusakan Lingkungan pada Dinas LH Kota Bekasi mengumumkan pelaksanaan car free day di Jalan Ahmad Yani pada Minggu besok (10/3) ditiadakan.

Hal itu karena ada kegiatan parade baris-berbaris pegawai Pemkot Bekasi mulai pukul 14.00 WIB, itu dalam peringatan HUT ke-22 Kota Bekasi. Parade itu akan diikuti dinas dan kecamatan.

“Untuk kelancaran kegiatan tersebut, kami meminta maaf kepada warga masyarakat Kota Bekasi, Car Free Day pada 10 Maret 2019 nanti ditiadakan,” kata Suhendra.

Meski begitu, kata Suhendra, warga Kota Bekasi bisa menyaksikan secara langsung parade aparatur karena terbuka untuk masyarakat.

“Masyarakat juga bisa menyaksikan kegiatan parade tersebut dan mendukung para aparatur dalam lomba kali ini,” ungkapnya.

Namun, warga tidak perlu berkecil hati karena arena CFD akan dibuka kembali pekan depannya.

Kata dia, sebagai gantinya, akan digelar kegiatan besar pada 17 Maret 2019 yakni Bekasi Run For Victory di Area CFD.

Jadwal selanjutnya pada Minggu, 31 Maret 2019 akan digelar event Fun Day 2019 Out Of The Box diisi kegiatan Fun Bike, Senam, Jalan Sehat, Fun Run, Festival Budaya, games, hiburan dan kreasi komunitas.