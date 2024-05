Bidik Potensi Pengembangan Bisnis di ITS, BTN Jalin Kerja sama

jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) kembali bekerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan menyepakati nota kesepahaman baru, yang meliputi pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan.

BTN dan ITS juga menyepakati kerja sama Program Learning, Advisory and Research HFC BTN.

“Potensi bisnis yang bisa dikembangkan di kampus-kampus sangat besar baik dari sisi pendanaan maupun kredit. Untuk itu kami terus memperluas kerja sama dengan kampus dan universitas di Seluruh Indonesia termasuk di ITS,” ujar Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, (30/5).

Nixon mengungkapkan, potensi bisnis yang bisa digarap di ITS sangatlah besar, mulai dari penerimaan uang kuliah mahasiswa sampai KPR untuk civitas akademika ITS.

Kerja sama BTN dan ITS sebenarnya sudah ditandatangani pada 11 Juni 2020 lalu.

Namun lingkup kerja sama masih terbatas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sehingga melalui peningkatan kerja sama yang baru, BTN menargetkan ada penambahan kerjasama PPO (Program Pengembangan Operasional) ITS dalam bentuk barang, pemasangan EDC/QRIS pada beberapa ekosistem bisnis ITS, potensi payroll pada Flamboyan Guest Hous dan Bougenville Guest House ITS, penambahan DPK dari Pendapatan DKPU ITS melalui Kerja sama Profesional Kementerian serta kerja sama Bank Garansi untuk DKPU dan PT. ITS Tekno Sains.

"Kerja sama dengan BTN ini sangat membantu kami, terlebih lagi di era sekarang ini, pembayaran tak lagi hanya melalui transfer tapi juga bisa melalui sistem lainnya seperti yang dimiliki perbankan seperti BTN," jelas Rektor ITS Bambang Pramujati.