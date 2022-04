BIFA Luncurkan Program Jadi Pilot Dalam Waktu Singkat

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah pilot terbaik di Indonesia Bali International Flight Academy (BIFA) memperkenalkan program private pilot license-Eksekutif (PPL-E).

Program ini dibuka khusus bagi masyarakat yang memiliki mimpi dapat menerbangkan pesawat non-komersial dengan waktu pembelajaran relatif singkat.

Menurut CEO BIFA I Gusti Wiradharma B. Oka, program yang diluncurkan untuk mempromosikan aviasi di Indonesia.

"Program ini juga sekaligus untuk mempromosikan keindahan Bali sebagai one of the best tourist destination in the world," ujar I Gusti Wiradharma dalam keterangannya, Senin (18/4).

Menurut I Gusti Wiradharma, para siswa dalam proses belajar nantinya akan didampingi instruktur yang berpengalaman.

Syarat untuk mengikuti program ini juga cukup mudah, berusia 17-60 tahun, minimal telah menempuh pendidikan sekolah lanjutan atas (SLTA).

Kemudian, memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan TOEIC score minimal 450 dan lulus pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Balai Kesehatan Penerbangan.

Sementara itu Chief Financial Officer (CFO) BIFA Irma Damayanti Djohan mengatakan program PPL Eksekutif diluncurkan untuk mengakomodir individu yang mempunyai aspirasi dalam dunia penerbangan dan ingin merasakan pengalaman menjadi seorang private pilot.