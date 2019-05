Bikin Khawatir, Berikut Kondisi Terbaru Dimas Ekky di Moto2 Spanyol

jpnn.com, JEREZ - Pembalap Indonesia di kelas Moto2, Dimas Ekky Pratama, yang sempat dikhawatirkan kondisinya setelah tertimpa pembalap KTM Marco Bezzecchi di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Spanyol, Minggu (5/5), hasilnya menenangkan.

Pihak MotoGP mengatakan, pascatabrakan Dimas Ekky pada lap pertama balapan Moto2 dengan Remy Gardner dan kemudian ditimpa oleh pembalap KTM, tidak menimbulkan cedera berat.

Pihak steward memang cukup sigap membawa Dimas Ekky dan Gardner ke ruang medis pascatabrakan.

Red flag ????



A multiple rider incident after turn 1 has brought out the red flag #SpanishGP ???????? pic.twitter.com/tvuFZxKy6n — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) May 5, 2019