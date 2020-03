Bima Arya Ungkap Sosok Pertama yang Memberi Tahu Dia Positif Covid-19

jpnn.com, BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya memohon doa dari seluruh warga kotanya agar diberi kesehatan setelah dinyatakan positif Covid-19, Kamis (19/3).

"Lets fight! Warga Bogor yang sangat saya cintai. Hasil test menunjukan saya positif Covid19. Mohon doanya dan doa saya untuk semua, agar diberi kesehatan selalu," tutur Bima di Instagram, pada akun bimaaryasugiarto.

Bima mengaku mendapat kabar positif Covid-19 melalui sambungan telepon dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Insya Allah kita berjuang bersama hadapi Corona ini. Ikuti himbauan pemerintah. Jaga diri dan jaga jarak. Lets fight and hope for the best! Tetap optimis!" katanya.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno, sebagai juru bicara Pemerintah Kota Bogor untuk Siaga Corona, mengatakan, Bima Arya Sugiarto dirawat dan diisolasi di RSUD Kota Bogor setelah menerima hasil tes swap, pada Kamis (19/3) sore, yang menunjukkan hasil positif COVID-19.