Bintang Barcelona Ikut Bahagia Jordi Amat Segera Berkostum Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Jordi Amat selangkah lagi bakal memperkuat Timnas Indonesia.

Eks penggawa KAS Eupen itu, bahkan sudah berada di Indonesia untuk merampungkan proses naturalisasinya.

Sebelum resmi menjadi Warga Negara Indonesia, Jordi Amat membagikan momen tengah menyaksikan Timnas U-23 berlaga di SEA Games 2021 melawan Myanmar melalui instagram pribadinya.

Terlihat, bukan hanya kalangan suporter saja yang antusias, tetapi sejumlah rekan Jordi Amat di Spanyol ikut memberikan dukungan, salah satunya pemain Barcelona, Sergi Roberto.

Foto: Instagram/jordiamat5

"Wathcing the game before. Great win against Myanmar Boys!," tulis Jordi Amat.

Yang menarik, unggahan Jordi Amat itu turut ditanggapi Sergi Roberto. Full back Barcelona itu memberikan emoji tepuk tangan.

Jordi Amat memang pernah berkarier di Negeri Matador dan beberapa kali menjadi andalan Timnas Spanyol di berbagai kelompok umur, mulai dari U-16 hingga U-21.