Blak-blakan, Aura Kasih Mengaku Sudah 10 Bulan Pisah Ranjang

jpnn.com, JAKARTA - Aura Kasih akhirnya buka suara perihal gugatan cerainya terhadap Eryck Amaral.

Ibu satu anak ini menegaskan bahwa rumah tangganya dengan Eryck sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Sebab, mereka sudah tidak lagi hidup bersama sejak beberapa bulan belakang.

“Karena kan sudah pisah selama 10 bulan ya, terus aku di sini juga sendirian sama baby,” ungkap Aura Kasih, dalam video call bersama kuasa hukumnya, baru-baru ini.

Pelantun Mari Bercinta ini mengatakan, ada beberapa penyebab dirinya dan suami tidak hidup bersama.

“Ada lockdown gitu, dia lagi enggak bisa pulang. Terus dia kan Warga Negara Asing, agak ribet juga regulasinya untuk pulang. Memang yang terbaik seperti ini (berpisah, red),” bebernya.

Meski begitu, lanjut Aura Kasih, hubungan dengan pria yang menikahinya pada 2018 itu masih baik.

“Aku sering video call sama Eryck. Aku bilang sama Eryck, if you want come gitu ke Indonesia boleh-boleh aja, kami tetap family. Jadi, kami pisah baik-baik,” tegasnya.