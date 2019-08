Blak-blakan Soal Pernikahan dengan Taqy Malik, Salmafina: Aku Membohongi Satu Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Salmafina Khairunnisa mengungkap masa lalu pernikahannya dengan Taqy Malik. Putri pengacara Sunan Kalijaga itu mengaku bahwa dirinya telah berbohong soal taaruf dengan mantan suaminya itu.

Hal itu diungkap Alma-sapaan karibnya- dalam video YouTube MOP Channel yang diunggap pada Selasa (6/8) kemarin.

Dia mengatakan bahwa sebelum memutuskan menikah sempat menjalani pacaran dengan Taqy Malik, bukan taaruf seperti yang diakuinya selama ini.

Perempuan yang dikabarkan telah berpindah agama dari Islam ke Kristen itu pun merasa bahwa masalah yang dialami belakangan ini adalah karma dari Tuhan.

“Waktu aku bercerai aku berpikir mungkin Tuhan enggak suka cara aku dan mantan (suami) membohongi satu Indonesia. Bilangnya taaruf, padahal pacaran sebenarnya. it’s not karma in a good way, okay Lord you are angry, it’s okay,” kata Alma.

Alma pun sudah ikhlas menerima perceraiannya itu lantaran merasa bersalah. “Emang dari awal caranya salah, banyak orang yang dibohongi,” ungkapnya.