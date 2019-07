Blibli Indonesia Open 2019: Minions Dapat Rp 1,2 Miliar, Daddies 609 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Marcus Fernaldi dan Kevin Sanjaya alias Minions menjadi pemenang all Indonesian final ganda putra Blibli Indonesia Open 2019.

Dalam partai terakhir di Istora GBK Jakarta, Minions menaklukkan Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan alias Daddies 21-19, 21-16.

Valiant effort from Antonsen however Chou overcomes all obstacles to secure his first HSBC BWF World Tour Super 1000 win at the Indonesian Open ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou #BlibliIndonesiaOpen2019 pic.twitter.com/EBKmh2vAr4 — BWF (@bwfmedia) July 21, 2019