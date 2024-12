Bocorocco Perkuat Posisi Sebagai Alas Kaki Berteknologi Pillow Concept

jpnn.com, JAKARTA - Merek alas kaki inovatif, Bocorocco makin mempertegas eksistensinya sebagai solusi kesehatan melalui teknologi Pillow Concept (PCT).

Teknologi yang sudah dipatenkan secara global ini dirancang untuk memberikan kenyamanan optimal sekaligus mengatasi berbagai masalah kesehatan.

"Banyak pelanggan kami merasakan manfaat Pillow Concept, terutama mereka yang memiliki keluhan pada tumit, lutut, pinggang, dan sendi lainnya," ujar Ridwan Saidbun, Owner Bocorocco dalam keterangannya, Minggu (15/12).

Bocorocco juga terus bersinergi dengan berbagai pihak guna memperluas dampak positif teknologi Pillow Concept.

"Kami percaya bahwa 'Sehat Mulai dari Kaki,' atau Your Health Starts From Your Feet, adalah prinsip penting bagi kesehatan manusia," lanjutnya.

Sebagai langkah konkret, Bocorocco menjalin kerja sama strategis dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

Kolaborasi ini mencakup tiga bidang utama, yakni edukasi kesehatan masyarakat, riset dan pengembangan (R&D), serta penguatan jiwa kewirausahaan.

"Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan kaki, yang merupakan salah satu fondasi tubuh manusia," kata perwakilan Bocorocco.