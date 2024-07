Booth 'Awet Mudah Pasti Panasonic' Hadir di Sejumlah Acara

jpnn.com, JAKARTA - PT Panasonic Gobel Indonesia mengundang konsumen untuk mengunjungi booth terbaru mereka, "Rumah #AwetMudahPastiPanasonic", yang akan hadir di sejumlah acara besar tahun ini.

Booth ini memberikan kesempatan bagi konsumen untuk merasakan langsung keunggulan produk-produk Panasonic yang membuat rumah lebih tahan lama dan praktis.

Keisuke Nakagawa, President Director PT Panasonic Gobel Indonesia mengaku sangat senang dapat mempersembahkan booth 'Rumah #AwetMudahPastiPanasonic' kepada konsumen Indonesia.

Booth ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana produk-produk Panasonic dapat membuat kehidupan rumah tangga lebih nyaman dan efisien.

Panasonic selalu percaya dengan teknologi dan inovasi yang selalu dihadirkan, konsumen akan merasakan manfaat nyata dari produk-produk Panasonic.

“Kehadiran booth 'Rumah #AwetMudahPastiPanasonic’ ini di berbagai acara besar dapat memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk mengenal dan mencoba produk kami. Rencananya rangkaian campaign booth #AwetMudahPastiPanasonic juga akan digelar di beberapa lokasi sepanjang tahun ini. Hal inilah yang menjadi salah satu komitmen kami dalam memberikan produk-produk berkualitas yang dapat diandalkan setiap hari untuk kepuasan pelanggan sesuai tagline kami, Live Your Best." ujar Nakagawa.

Booth 'Rumah #AwetMudahPastiPanasonic’ akan hadir di empat lokasi strategis selama Juni dan Juli 2024.

Acara pertama akan diadakan di Mall Artha Gading (Atrium Millenium) pada 10-29 Juni 2024.