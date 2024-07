Booth Suzuki GIIAS 2024 Menyuguhkan Produk Menarik Hingga Aktivitas Seru

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali meramaikan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, dengan line up kendaraan ramah lingkungan hingga mobil masa depan mereka.

Mengusung tema The New Adventure of Mobility Experience, Suzuki menampilkan konsep mobil listrik masa depan eVX sebagai daya tarik utama, serta diperkaya aktivitas, fasilitas, dan hadiah bagi pengunjung.

Seluruh suguhan dari booth Suzuki Indonesia itu bisa dinikmati mulai dari tanggal 18 hingga 28 Juli 2024.

4W Marketing Director PT SIS Harold Donnel menjelaskan Suzuki Indonesia sangat antusias menjadi bagian dari GIIAS 2024.

“Kebanggaan kami ialah menghadirkan konsep mobil listrik eVX sebagai yang pertama di Asia Tenggara, sehingga bisa lebih dahulu disaksikan oleh masyarakat Indonesia."

"Semangat kami juga termasuk membawa produk-produk terbaik kami, serta menyediakan berbagai kelengkapan booth Suzuki Indonesia dan manfaat bagi pengunjung maupun pelanggan.” ujar Harold, Kamis.

Sebagai produk yang selalu dicari masyarakat, Suzuki memamerkan 15 line-up mobil, termasuk konsep mobil listrik eVX.

Selain itu, kendaraan ramah lingkungan yang makin populer, seperti Grand Vitara, New XL7 Hybrid, dan All New Ertiga Hybrid Cruise dan GX.