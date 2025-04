Bos ESQ Paparkan Tiga fondasi Dasar Wujudkan Indonesia Pusat Halal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Pendiri ESQ Corp Ary Ginanjar Agustian memaparkan tiga fondasi dasar dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia, yakni Strong Why, Big Why, dan Grand Why.

Hal tersebut disampaikan Ary dalam Seminar On The Future Of Halal Supply Chain yang digelar Universitas Ary Ginanjar (UAG) di Auditorium Menara ESQ 165, Jakarta, belum lama ini.

Ary Ginanjar menjelaskan, sertifikasi halal bukan hanya kewajiban agama, melainkan juga strategi bisnis yang cerdas untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

Dia menyebutkan bahwa absennya sertifikat halal dapat merugikan komunitas ESQ yang tersebar di Indonesia dan dunia, termasuk 500 ribu alumni di Jakarta.

"Kalau produk kita miliki sertifikat halal, insya Allah pembelinya akan semakin banyak," ujar Ary, dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/4).

Dalam perspektif emosional, Ary mengusung konsep "kedaulatan perut," yakni menjaga makanan dan minuman masyarakat dari unsur haram sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarga dan masa depan bangsa.

Dia menegaskan bahwa menjaga kehalalan konsumsi merupakan bagian dari mempertahankan martabat Indonesia.

Selain aspek bisnis dan emosional, Ary juga menekankan pentingnya motivasi spiritual dalam gerakan halal. Ia menyebut Grand Why sebagai panggilan suci untuk mendukung program halal demi keberkahan dan keridaan Allah.