BraveHeart Center Berbagi Pengetahuan Teknologi dan Inovasi

jpnn.com, JAKARTA - Dunia kesehatan dalam satu dekade terakhir ini mengalami distrupsi yang cukup besar.

Perkembangan teknologi di bidang Kesehatan ini akan mempermudah pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan. Tidak terkecuali pada layanan Kesehatan jantung.

Selaras dengan visi dan misi BraveHeart Center, yakni memberikan layanan prima dengan peralatan modern dan terkini serta didukung oleh tim medis yang berpengalaman serta fasilitas diagnostic yang lengkap, sehingga mampu menangani kasus–kasus kompleks pada jantung, pembuluh darah, serta otak.

Seiring berkembangnya teknologi dan inovasi dalam penanganan penyakit jantung, ketua tim dokter BraveHeart Dr. dr. M. Yamin berinisiasi mengadakan diskusi ilmiah tentang “Structural Cardiac Intervantion Update” pada 11 Agustus 2024 di Fairmont Hotel, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, hadir para narasumber dan panelis yang ahli dan memiliki banyak pengalaman lebih dari 40 tahun pada bidang kardiologi, di antaranya Prof. Dr. dr. Amiliana Mardiani Soesanto yang mengangkat tema “Role of Interventional Imaging in SCI”, Prof. Dr. dr. Teguh Santoso yang berbagi pengalaman dengan pengetahuan mendalam dan keterampilan klinis yang tinggi terhadap tindakan kasus jantung yang kompleks.

Tidak hanya narasumber dari Indonesia, BraveHeart turut mengundang Dr. Kwan S. Lee, ahli jantung intervensi dari Mayo Clinic di Amerika Serikat yang memiliki keahlian dalam penyakit koroner kompleks dan intervensi jantung struktural.

Dr. Kwan Lee secara khusus diundang oleh Mayo Clinic International Representative of Indonesia. Dr. Kwan S. Lee adalah bagian dari komite American College of Cardiology dan Society for Cardiovascular Angiography & Interventions, dengan minat khusus pada aktivitas masyarakat internasional di Asia Tenggara. Dr. Kwan S. Lee banyak berbagi pengalaman dan keahlian terkait kombinasi pencitraan koroner, fisiologi, kecerdasan buatan/artifical intelligence, dan teknologi laboratorium kateterisasi lanjutan/Advance Cath Lab untuk hasil PCI yang optimal.

Sederet panelis yang terdiri dari para ahli jantung yaitu Dr. dr. Doni Firman, Sp.JP (K), FIHA dan dr. Celly A. Atmadikoesoemah, Sp.JP (K), FIHA, FAsCC, MMedEd ikut berinteraksi dan memandu diskusi ini menjadi semakin sangat produktif dan mengeksplorasi wawasan dan perspektif yang beragam dari berbagai narasumber.