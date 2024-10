Brawijaya Hospital Taman Mini Akan Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Modern

jpnn.com, JAKARTA - Brawijaya Healthcare kembali memperkuat komitmennya dalam memajukan dunia kesehatan dengan menggelar Round Table Discussion (RTD) yang bertajuk "Bariatric Laparoscopy: Current and Future in Medicine" dan "The Future of Minimally Invasive and Robotic Surgery in Colorectal Cancer Management".

Acara ini berlangsung pada 10 Oktober 2024 di Auditorium Brawijaya Hospital Saharjo, dan merupakan bagian dari rangkaian menuju pembukaan Brawijaya Hospital Taman Mini, yang dijadwalkan akan melayani masyarakat Jakarta pada awal tahun 2025.

Diskusi ini dipandu oleh dr. Caroline Supit, Sp.B, seorang dokter spesialis bedah di Brawijaya Hospital Saharjo.

Caroline memandu diskusi yang menghadirkan dua pembicara internasional dari Singapore General Hospital, salah satu rumah sakit terkemuka di bidang bedah laparoskopi dan robotik:

Asst. Prof. Ravishankar Asokkumar, ahli bedah bariatrik terkemuka yang akan membahas tentang perkembangan terkini dalam teknik laparoskopi bariatrik dan potensinya untuk masa depan dalam menangani obesitas secara efektif dan aman.

Prof. Emile Tan Kwong Wei, pakar dalam bedah kolorektal robotik, yang akan membahas bagaimana prosedur minimal invasif dan teknologi bedah robotik dapat membawa perubahan signifikan dalam penanganan kanker kolorektal, dengan fokus pada pemulihan pasien yang lebih cepat dan hasil klinis yang lebih baik.

Acara ini dihadiri oleh para dokter spesialis dari seluruh jejaring Brawijaya Hospital and Clinic, termasuk spesialis bedah dan penyakit dalam.

Diskusi ini tidak hanya bertujuan untuk berbagi pengetahuan terkini dalam bidang medis, tetapi juga memfasilitasi pertukaran pengalaman antara para ahli untuk meningkatkan kualitas layanan medis di jejaring Brawijaya Healthcare.