Breaking News: Perdana Menteri Inggris Positif Terjangkiti Corona

jpnn.com, LONDON - Virus corona (COVID-19) yang melanda Inggris benar-benar tak pandang bulu. Setelah Pangeran Charles dinyatakan positif terjangkiti COVID-19, kini giliran Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson terkena virus yang belum ada vaksinnya itu.

Johnson mengumumkan soal dirinya positif coronavirus melalui akunnya di Twitter. Tokoh Partai Konservatif itu mengaku mengalami gejala-gejala ringan.

Selanjutnya, mantan wartawan itu menjalani tes COVID-19. “Saya sudah mengambil sebuah tes. Hasilnya positif,” ujar Boris.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020