BRI Insurance Catat Laba Rp 702 Miliar di 2024, Tumbuh 45 Persen

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance/BRINS) membukukan laba bersih sebesar Rp 702 miliar sepanjang 2024. Angka tersebut tumbuh 45,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp 483 miliar.

Peningkatan signifikan ini turut didorong oleh kenaikan premi bruto BRINS yang mencapai Rp 3,90 triliun, atau tumbuh 18,25 persen dibandingkan 2023 yang sebesar Rp 3,30 triliun secara tahunan (year-on-year).

Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 yang digelar di Menara Brilian, Jakarta, pada Selasa (29/4).

Baca Juga: BRI Insurance Sediakan Layanan Bengkel dan Towing untuk Pemudik

Direktur Utama BRI Insurance R. Budi Legowo mengatakan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari komitmen perusahaan dalam menjaga pertumbuhan berkelanjutan.

“Kami memiliki dua komitmen utama, yaitu menjaga ketahanan ekonomi nasional serta menciptakan portofolio bisnis yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Budi.

Untuk 2025, BRINS mengusung tema Persistent Penetration of Core Competence with Optimizing Products and Channels Growth of Non Captive Micro and Retail Business by 30%.

Baca Juga: BRI Insurance Bayarkan Klaim Asuransi Alat Berat Senilai Rp 438 Juta

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan, baik dari internal BRI Group maupun mitra bisnis eksternal.

Targetnya adalah memperkuat keterlibatan pelanggan dan menjadikan BRI Insurance sebagai perusahaan asuransi umum yang top of mind di Indonesia. “Kami ingin menjadi pilihan utama masyarakat dalam layanan asuransi,” tegas Budi.