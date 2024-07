BRI Raih Penghargaan Bergengsi Ini di CNN Indonesia Awards

jpnn.com, JAKARTA - BRI merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia yang memiliki begitu banyak nasabah setia.

Baru-baru ini, BRI berhasil mendapatkan penghargaan yang cukup bergengsi.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Regional Office BRI Palembang mendapatkan penghargaan Best Risk Management di ajang CNN Indonesia Awards (10/7).

CNN Indonesia Awards memberikan penghargaan kepada BRI Regional Office Palembang sebagai bentuk apresiasi atas manajemen risiko dan fungsi kepatuhan yang efektif, yang dikategorikan sebagai second line of defense pada tahun 2024 dan berkomitmen zero tolerance terhadap pelaku-pelaku fraudster perbankan, baik internal maupun eksternal.

Sebagai informasi, untuk mencegah fraudster perbankan, tim BRI Regional Office Palembang meluncurkan kampanye hashtag #ganyangfraudster.

Program ini dijalankan BRI dengan mengembangkan pelatihan in house training accelerating Fraud Recovery Towards Top Performance di Provinsi Sumatra Selatan.

Pelatihan tersebut diikuti 78 peserta dari 21 Branch Risk & Compliance (BRC) dan 57 Unit Risk & Compliance (URC) yang merupakan jajaran second line of defense di 21 unit kerja Branch Office.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengungkapkan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen BRI yang tidak memberikan toleransi bagi tindakan fraud, baik yang dilakukan pihak internal maupun eksternal.