Dirut BRI Terima Penghargaan The Best CEO & Best Innovative Company dalam iNews Maker Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sunarso menyatakan kebanggaanya setelah dinobatkan sebagai The Best CEO dalam ajang iNews Maker Awards 2021 yang digelar di Jakarta (7/4).

“Karena penghargaan ini merupakan pengakuan atas inovasi yang dilakukan oleh BRI," kata Direktur Utama BRI Sunarso dalam sambutannya.

Sebagai informasi, predikat The Best CEO kepada figur pemimpin perusahaan yang mampu menginspirasi, serta memimpin perubahan di perusahaan untuk beradaptasi sehingga mampu bertahan bahkan unggul dalam kondisi pandemi yang menantang.

Selain penghargaan The Best CEO, Bank BRI juga menyabet penghargaan Best of The Best Innovative Company.

Dua penghargaan tersebut adalah apresiasi pada BRI dalam langkah strategis inovatif terhadap proses bisnis atau menunjukkan inisiatif inovasi, sehingga berdampak signifikan pada kinerja perusahaan di masa pandemi Covid-19.

Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi untuk motivasi BRI agar terus berinovasi dan bertransformasi.

Baca Juga: BRI Pastikan Layanan Perbankan NTT dan NTB Berjalan Normal

"Sehingga BRI bertumbuh secara berkelanjutan dan tidak pernah berhenti untuk memberi yang terbaik kepada negeri ini,” ujar dia.

Menjabat sebagai orang nomor satu di bank BUMN terbesar di Indonesia ini sejak 2019, Sunarso dinilai berperan penting dalam menghadirkan inovasi dan kreativitas melalui digitalisasi layanan BRI.