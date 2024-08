Bridgestone Membuktikan Keunggulan Ban Baru Dueler AT002

jpnn.com, KARAWANG - PT. Bridgestone Tire Indonesia mengajak sejumlah media nasional merasakan secara langsung performa ban terbaru, Bridgestone Dueler AT002 di Poving Ground Bridgestone, Karawang, Jawa Barat.

Ban baru itu memiliki sejumlah keunggulan yang lebih baik bila dibandingkan dengan produk sebelumnya, AT697 di kondisi on-road dan off-road.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan ban Bridgestone Dueler AT002 ialah grip yang lebih baik, saat melintasi jalan basah ataupun kering.

Head of Consumer Business PT. Bridgestone Tire Indonesia, Gatot Adrie Triyono menjabarkan keunggulan Bridgestone Dueler AT002 meliputi new aggresive tyre design, excellent wet and dry grip, dan improve milage atau usia pakai yang lebih panjang dari produk sebelumnya.

“Teknologi design dari ban baru ini meliputi tiga kunci utama, yakni desain all terain yang modern dengan telapak tengah berbentuk hexagonal, lalu detail desain grooves yang optimal, serta desain shoulder dan sidewall yang terkoneksi,” ungkap Gatot saat media experience di Karawang, Rabu (14/8).

Bila dijabarkan dari teknologi tersebut, Bridgestone Dueler AT002 hadir dengan bentuk telapak yang inovatif, untuk traksi dan pengereman yang optimal di berbagai kondisi permukaan jalan.

Kemudian, dengan desain grooves yang baru, hal itu dapat membuang lumpur dan kerikil guna meningkatkan traksi serta menjaga ban tetap bersih saat kembali ke permukaan aspal.