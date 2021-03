BTS Ungkap Penyesalan Tak Bawa Pulang Piala Grammy Awards 2021

jpnn.com - Boy group asal Korea Selatan, BTS, merupakan idol pertama yang dinominasikan dalam Best Pop Duo/Group Performance di Grammy Awards.



BTS dinominasikan dalam kategori tersebut melalui lagu Dynamite.



Tak hanya itu saja, boy group beranggotakan tujuh personel ini juga menjadi artis Korea Selatan pertama yang tampil solo di Grammy Awards, dengan lagu berbahasa inggris mereka, Dynamite.



Dalam acara Let's BTS yang tayang di KBS baru-baru ini, Kim Namjoon atau biasa dipanggil RM, mengaku sempat terkejut saat pertama kali mengetahui grupnya masuk dalam nominasi di ajang penghargaan musik bergengsi dunia itu.



"Itu adalah momen paling mengejutkan dalam hidup saya," ujar Namjoon seperti dikutip JPNN dari soompi, Rabu (31/3).



Pasalnya, rapper BTS itu tak menyangka bahwa lagu Dynamite mampu mengantarkan mereka masuk ke dalam nominasi di Grammy Awards 2021.



"Orang tua kami memberi tahu kami bahwa jantung mereka berdetak kencang saat kami pertama kali mendengar berita itu," lanjutnya.



Namun sayangnya, boy group pelantun Boy With Luv ini gagal membawa pulang trofi kemenangan tersebut.



BTS harus rela dikalahkan oleh Ariana Grande dan Lady Gaga melalui lagu kolaborasi mereka yang berjudul Rain On Me.



Meski mengakui ada sedikit rasa penyesalan atas kekalahan tersebut, BTS tetap bersyukur karena bisa menjadi salah satu dari 20 performer di Grammy Awards 2021.



"Saya pikir kami puas dengan gigitan pertama itu. Sekarang setelah kami berhasil, saya pikir kesadaran publik tentang kami akan meningkat," ucap RM.



Namun disinggung soal tujuan berikutnya yang ingin BTS capai, pentolan boy group itu mengatakan mereka sangat ingin kembali menyapa penggemarnya secara langsung melalui penampilan di atas panggung.

Pandemi Covid-19 membuat BTS tidak bisa menggelar konser akbar mereka seperti sebelumnya.



"Memenangkan Grammy Awards adalah tujuan fisik, tapi ironisnya tujuan kami sekarang adalah tampil lagi di stadion. Untuk tampil secara langsung adalah tujuan kami," pungkas RM. (mcr7/JPNN)



