Bu Menkeu Negatif dari Corona tetapi Pilih Kerja di Rumah Saja, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku negatif dari virus corona (COVID-19). Pernyataan menteri yang kondang dengan inisial SMI itu menyusul hasil tes COVID-19 beberapa waktu lalu.

Para anggota Kabinet Indonesia Maju menjalani tes COVID-19 setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif terjangkiti virus corona. “Dari saya sih tes negatif dalam hal ini,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu (18/3).

Walakin, mantan managing director World Bank itu tetap melakukan self quarantine atau karantina mandiri di rumahnya. “Saya tetap melakukan self quarantine (karantina mandiri, red),” tegasnya.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, karantina mandiri itu sebagai upaya menghindari penyebaran wabah COVID-19. Namun, SMI memastikan dirinya tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Menkeu meski tak bertemu secara fisik dengan rekan kerja.

Sri juga mengaku hendak memberi contoh tentang penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan social distancing atau menjaga jarak sosial. “Saya pikir ini semua sekarang dalam posisi memberikan contoh bagaimana sih yang disebut work from home, social distancing, dan bagaimana kita tetap menjalankan tugas meskipun tidak dalam posisi secara fisik harus in person,” katanya.(antara/jpnn)