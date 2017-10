Bujet Seadanya, Happy Death Day Sukses Rajai Box Office

Entah bagaimana perasaan para petinggi Columbia Pictures dan Warner Bros. saat melihat grafik box office pekan ini. Blade Runner 2049, yang dibuat dengan biaya USD 150 juta (setara Rp 2,022 triliun), dihabisi film horor berbujet rendah di pekan keduanya.

Happy Death Day dengan bujet penggarapan yang hanya USD 4,5 juta (setara Rp 64,8 miliar) memuncaki box office akhir pekan lalu.

Film besutan Christopher B. Landon itu mengumpulkan total USD 26,5 juta atau setara dengan Rp 357,3 miliar di Amerika Utara.

Di luar negeri, Happy Death Day baru meraup USD 5 juta karena belum diputar di semua negara. Indonesia termasuk negara yang belum memutarnya secara reguler (baru tayang midnight akhir pekan lalu).

Blade Runner 2049? Hanya mendulang USD 15,1 juta! Total, film yang dibintangi duet pria keren, Ryan Gosling dan Harrison Ford, itu baru mencatat pemasukan USD 99 juta atau Rp 1,3 triliun. Belum separo dari bujet pembuatan. Studio mana yang tidak pusing?

Well, di sisi lain, Blumhouse Productions dan Universal sangat happy dengan capaian Happy Death Day. Film yang disebut-sebut sebagai gabungan thriller remaja legendaris Scream dan komedi fantasi Groundhog Day itu melanjutkan tren positif yang dibuat Blumhouse. Sebelumnya, studio tersebut merilis Split dan Get Out yang juga laris.

”Tahun 2017 ini jadi tahunnya Blumhouse. Happy Death Day mendefinisikan ulang film horor. Filmnya cerdas, menyeramkan, lucu, dan twist-nya keren,” papar Wakil Presiden Distribusi Domestik Universal Jim Orr kepada LA Times. Dia menilai audiens juga memberikan respons positif terhadap film tersebut.

Tidak ada nama besar di Happy Death Day. Portofolio paling mentereng pemeran utamanya, Jessica Rothe, sebatas figuran di La La Land. Namun, pendapatan oke film tersebut memang tidak berasal dari cast.

Sumber : Jawa Pos