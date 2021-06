Bukan Barang, Kalina Ocktaranny Beri Kado ini Kepada Azka Corbuzier

jpnn.com, JAKARTA - Model Kalina Ocktaranny rupanya sudah mempersiapkan kado khusus untuk ulang tahun putranya Azka Corbuzier.

Bukan barang, mantan istri Deddy Corbuzier ini memberikan Azka uang tunai.

Kalina punya alasan tersendiri mengapa di ulang tahun Azka yang ke-15 kali ini memberikan uang. Hanya saja Kalina tak menyebut nominalnya.

“Sudah sejak lama mama kasih kado kamu berupa uang. Kenapa? Karena mama tahu kamu anak yang suka menabung. Mama tahu uang yang mama kasih ke kamu akan kamu kumpulin,” tulis Kalina Ocktaranny di akun Instagram miliknya, Jumat (4/6).

Istri Vicky Prasetyo ini juga sangat bangga dengan putranya itu, karena tidak boros.

“Azka sangat tahu apa yang harus Azka beli dan apa yang tidak perlu Azka beli. Kamu anak yang senang berbagi untuk mereka yang butuh. Selalu seperti itu, ya, Cinta mama,” jelasnya.

Dia juga memuji kebaikan hati Azka.

“Tidak bosan-bosannya mama bilang ke kamu untuk selalu rendah hati. Dan ya, kamu anak yang mempunyai hati emas. Hatimu baik. I love you with all my heart,” ungkap Kalina.(chi/jpnn)



