Bukan Ichsan Munthe, Inikah Pria Yang Menikahi Vanessa Angel?

jpnn.com, JAKARTA - Nama suami Vanessa Angel perlahan mulai terkuak. Pria itu diduga kuat merujuk pada Bibi Ardianyah yang tak lain merupakan mantan kekasih Vanessa.

Hal ini terkuak, saat Bibi hadir dalam perayaan ulang tahun Vanessa, pada Sabtu (21/22) malam.

Keduanya tampak akrab saat Vanessa memotong kue. Momen-momen tersebut terekam dalam Instagram salah satu sahabat Vanessa, yakni Anneke Jody.

“Bahagia selalu kalian,” tulisnya di Insta Story.

Bahkan, Vanessa sempat mengunggah ulang postingan tersebut lewat Instagram Storynya.

Dalam deretan sahabat yang hadir ada juga Ichsan Munthe yang awalnya disebu-sebut sebagai suami Vanessa.

Dia pun ikut mendoakan kebahagiaan Vanessa.

“Happy birthday sister, wish u all the best,” ungkapnya.