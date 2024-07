Bukti Sinergi IKA ITS-BNI, Kartu Anggota Alumni Bisa Dipakai Bertransaksi

jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Ikatan Alumni ITS Surabaya (IKA ITS) terutama Pengurus Wilayah Jakarta Raya (IKA ITS PWJR) menguatkan sinergi antaralumni di berbagai institusi, termasuk di BNI.

Ketua IKA ITS PWJR yang merupakan Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Wiluyo Kusdwiharto menerima Kartu Anggota Ikatan Alumni bersama dengan sejumlah pengurus IKA ITS.

Kartu yang satu ini spesial, berbeda dengan Kartu Anggota IKA pada umumnya. Karena Kartu Anggota IKA ITS merupakan kartu debit BNI yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi.

Direktur Institusional Banking BNI Munadi Herlambang yang juga merupakan alumni ITS Surabaya menyerahkan secara simbolis Kartu Anggota IKA ITS kepada Wiluyo Kusdwiharto, di Jakarta Kamis (25/7).

"Saya sangat mengapresiasi gerak cepat dari Cak Munadi yang saat ini menjabat sebagai direksi BNI. Beliau, meski sudah menjabat sebagai direksi berkenan langsung menyerahkan kartu anggota ikatan alumni kepada saya. Hal ini tentu saja menjadi wujud adanya sinergi yang digagas oleh kami para pengurus ikatan alumni ITS Surabaya” kata Wiluyo.

Dia mengatakan penyerahan kartu anggota ikatan alumni menjadi tonggak penguatan kolaborasi antaralumni yang saat ini tersebar di berbagai institusi.

“Penyerahan kartu anggota ini hanyalah momen awal usaha penguatan sinergi antaralumni yang selama ini sudah terjalin, tetapi kami harapkan dapat terus diperkuat agar keberadaan alumni dapat mengoptimalkan seluruh potensinya untuk kejayaan bangsa secara umum dan almamater ITS Surabaya,” tuturnya.

Wiluyo menyampaikan bahwa selama ini masih banyak alumni yang belum terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh ikatan alumni.