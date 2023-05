Buranan Ikutan! Pendaftaran PIP Makassar Solo Singing Contest Segera Ditutup

jpnn.com, MAKASSAR - Acara pencarian bakat dan kemampuan bernyanyi para remaja, Solo Singing Contest yang digelar oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar (PIP) Makassar akan segera ditutup pada 20 Mei pukul 23.59 WIB.

“Ayo tunggu apalagi, buruan daftar. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan potensi yang dimiliki terlebih lagi ada total hadiah ratusan juta rupiah. Ajak juga teman-teman yang memiliki kemampuan bernyanyi untuk bergabung dan berpartisipasi dalam acara ini," ujar Direktur PIP Makassar, Sukirno.

Sukirno mengatakan ‘PIP Makassar Got Talent’ 2023 merupakan sebuah ide untuk menggali bakat-bakat yang terpendam dari para remaja yang ada di Makassar dan sekitarnya.

Selain itu, perlombaan ini juga sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi bakat dan menunjukkan potensi yang dimiliki.

"Syarat dan ketentuan dalam ‘PIP Makassar Got Talent 2023’ adalah lomba dilaksanakan secara perorangan/solo, calon peserta PIP Got Talent terbuka untuk umum, tidak dipungut biaya pendaftaran (free/gratis) dan batas usia untuk calon peserta PIP Got Talent 2023 (17-25) tahun,” kata Sukirno.

Calon peserta PIP Got Talent 2023 bisa berstatus Pelajar SMA/SMK sederajat atau Lulusan SMA/SMK sederajat, belum menikah atau berkeluarga, calon peserta juga tidak tercatat/terdaftar/terikat sebagai salah satu Pegawai Negeri/Swasta, TNI, POLRI, BUMN/BUMD, dan juga calon peserta PIP Got Talent 2023 diberikan kebebasan untuk memilih dan membawakan lagu yang akan ditampilkan.

“Calon peserta PIP Got Talent 2023, tidak harus menjadi calon taruna PIP Makassar tetapi perlu digarisbawahi bahwa kegiatan ini juga dapat menjadi sarana informasi bagi peserta yang memiliki keinginan untuk mendaftar sebagai calon taruna PIP Makassar melalui Jalur Pola Pembibitan dan Jalur Non Pola Pembibitan (Mandiri),” tambahnya.

Untuk para pemenang akan mendapatkan beasiswa, Juara 1 sebesar Rp 100 juta, Juara 2 sebesar Rp 50 juta, Juara 3 sebesar Rp 35 juta, Juara 4 sebesar Rp 20 juta dan Juara 5 sebesar Rp 10 juta.