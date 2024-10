Capai Zero Accident, Pertamina Patra Jasa Raih 4 Penghargaan di Ajang IQSA 2024

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina melalui anak perusahaan Services sektor Property & Development, Hotels & Resorts dan Services, PT Patra Jasa meraih 4 penghargaan pada ajang Indonesia QHSE Sustainability For Business Award (IQSA) 2024.

Hal tersebut diperoleh Patra Jasa atas keberhasilannya dalam mempertahankan Zero Accident dengan mengimplementasikan QHSE (Quality, Health and Safety Environment) di setiap operasional bisnis dan menjadikannya sebagai budaya bekerja dalam Patra Jasa.

Komitmen ini diterapkan mulai tingkat Manajemen hingga seluruh pekerja Patra Jasa.

Beberapa program unggulan lainnya yang dijalankan secara konsisten untuk meningkatkan QHSE Maturity Culture di antaranya adalah program Akuntabilitas QHSE, (Patra FIT) Program Pengelolaan Kesehatan Kerja, Patra Ramah (Program Pengelolaan Kesehatan Mental).

Kemudian Program Coaching CSMS for Contractor dan Program Campaign QHSE yang mencakup BISIQHSE (Bincang aSIk QHSE), QHSE Tips, dan QHSE Corner dengan basis partisipasi seluruh pekerja, vendor maupun kontraktor di lingkungan perusahaan.

Selain itu, Patra Jasa juga mengimplementasikan sistem manajemen QHSE berbasis SUPREME (Sustainability Pertamina Expectation For HSSE Management Excellent) yang telah mengintegrasikan beberapa standar secara komprehensif mencakup Sistem Manajemen K3 PP 50 tahun 2012, ISO 9001: 2018, ISO 14001 2015, ISO 45001: 2018.

Beberapa penghargaan yang diterima Patra Jasa, yakni The Best CEO For Corporate QHSE Excellent yang diberikan kepada Direktur Utama Patra Jasa Ray SM Daulay, The Best QHSE Team, The Best Company Concerned QHSE, dan The Best Manager QHSE yang diberikan kepada Manager QHSE Rizuli Akbar.

VP QHSE Patra Jasa Nur Rohman menegaskan Patra Jasa akan terus berkomitmen dalam menjaga dan meningkatkan standar penerapan QHSE Excellence pada lingkungan kerja serta unit operasionalnya.