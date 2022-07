Cek di Sini Jadwal Playoff IBL 2022: Pertarungan Makin Sengit

jpnn.com, JAKARTA - Playoff IBL 2022 akan bergulir 20 hari ke depan di GOR C'Tra Arena Bandung, Jawa Barat.

Sejumlah partai menarik tersaji antara lain Pelita Jaya Bakri melawan RANS PIK Basketball dan Satria Muda Pertamina vs Hangtuah.

Selain itu, ada Prawira Bandung kontra Dewa United serta NSH Mountain Gold Timika melawan West Bandits Combiphar Solo.

Rencananya, playoff seri pertama akan digelar pada 13 hingga 16 Agustus mendatang dengan sistem best of three.

Nantinya, pemenang di seri pertama akan berlaga di partai semifinal yang akan berlangsung mulai 20 hingga 23 Agustus.

Puncaknya, partai final tersaji dengan mempertemukan dua tim terbaik pada 27 hingga 30 Agustus mendatang.

Baca Juga: Mantan Anak Buah Shin Tae Yong Selangkah Lagi Gabung Raksasa Italia

Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah mengaku sudah mempersiapkan babak playoff semaksimal mungkin untuk menghibur dahaga pencinta basket Tanah Air.

Terlebih kompetisi playoff nanti bakal diramaikan sejumlah penggawa Timnas basket Indonesia yang baru usai bertarung di FIBA Asia Cup 2022.