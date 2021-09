Cek Jadwal Liga Champions di Sini: Ada Dua Bigmatch Dini Hari Nanti

jpnn.com, MILAN - Liga Champions 2021/22 akan kembali menyajikan pertarungan hebat antarklub benua Eropa mulai Rabu (14/9) malam hingga Kamis (15/9) dini hari WIB.

Pertandingan pembuka malam ini akan tersaji dari Grup C antara Besiktas melawan Borussia Dortmund dan Grup D Sheriff kontra Shakhtar Donetsk. Kedua laga ini akan bergulir mulai pukul 23.45 WIB.

Setelah laga itu, kita akan disajikan sejumlah laga big match seperti Liverpool melawan AC Milan di Grup B dan Inter Milan kontra Madrid pada Grup D. Pertarungan antar raksasa Eropa ini akan digelar serentak pada Kamis (16/9) dini hari WIB.

Selain dua pertandingan big match itu, masih ada empat pertandingan lainnya, seperti Atletico Madrid lawan Porto di Grup B, Club Brugge kontra Paris Saint-Germain (PSG), Manchester City melawan RB Leipzig di Grup A, dan Sporting Lisbon melawan Ajax di Grup C. (uefa/mcr16/jpnn)

Jadwal Lengkap Liga Champions 2021

Rabu (15/9) pukul 23.45 WIB

Grup C - Besiktas vs Borussia Dortmund (Live SCTV)

Grup D - Sheriff vs Shakhtar Donetsk

Kamis (16/9) pukul 02.00 WIB