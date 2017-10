Celine Evangelista Sudah tak Sabar

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan artis Celine Evangelista dan Stefan William saat ini tengah harap-harap cemas.

Pasalnya, keduanya sedang menantikan kehadiran anggota baru di keluarga mereka.

Saat ini, usia kandungan Celine sudah memasuki sembilan bulan.

Meski bukan yang pertama, namun Celine mengaku tidak sabar menantikan kelahiran buah hatinya.

“Gak sabar sebentar lg ketemu bayi besar ini,” ujar Celine dalam caption postingannya.

Diakuinya, menunggu kelahiran sang buah hati adalah hal tersulit sekaligus terindah baginya.

“Waiting for you is the hardest and The Most beautiful thing i’ve ever done :’) Love you my Only One Boy! I love you like no one else will do!!,” ucapnya.

Melihat postingan tersebut, netizen ikut memberikan komentarnya. Mereka mendoakan kelancaran persalinan Celine.(zul/pojoksatu/jpnn)