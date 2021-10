CEO LPKR Menilai 2 Subsektor Properti Tumbuh saat Pandemi

jpnn.com - CEO PT Lippo Karawaci (LPKR) Tbk John Riady menilai sektor properti bertumbuh di tengah pandemi virus corona (covid-19).

Secara khusus, John menyebut rumah tapak dan logistik adalah subsektor yang paling bertumbuh.

“Yang paling atraktif ialah sub-sektor rumah tapak," kata John dalam webinar Investing In The Future of Indonesia Technology and Consumer with John Riady yang diselenggarakan Indonesia Investment Education baru-baru ini.

Baca Juga: LPKR Menerima Dividen Interim Rp 126 Miliar dari LPCK

John menjelaskan, sejumlah perusahaan properti membukukan penjualan yang meningkat.

Dia mencontohkan LPKR yang mampu merealisasikan pra-penjualan tumbuh 122 persen secara year on year pada semester pertama 2021.

“Melihat tingginya permintaan dan penjualan rumah tapak, LPKR merevisi target pra-penjualan tahun 2021 menjadi Rp 4,2 triliun dari proyeksi awal tahun sebesar Rp 3,5 triliun,” kata John, Rabu (7/10).

Baca Juga: LPKR Berkomitmen Kembangkan Industri Kesehatan

John menjelaskan, jika target itu tercapai, pra-penjualan LPKR pada 2021 akan naik tujuh persen dibandingkan 2020 yang mencapai Rp 2,67 triliun.

Menurut John, LPKR sudah membukukan pra-penjualan sebesar Rp 3,1 triliun hingga Agustus 2021.