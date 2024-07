CFMoto Merilis Teaser Skutik 150cc Pesaing Yamaha Nmax dan Honda PCX

jpnn.com - Pabrikan sepeda motor asal Tiongkok, CFMoto tengah mengembangkan skutik 150cc yaitu CFMoto 150SC.

Informasi itu diketahui setelah mereka merilis teaser video dari calon skutik 150cc tersebut di media sosial.

"CFMoto 150SC merupakan kendaraan perkotaan yang dirancang untuk menjadi lebih dari sekadar teman berkendara sehari-hari Anda, itu mewujudkan esensi dari CFMOTO berupa desain dan styling sporty, kinerja, dan fitur teknologi tinggi," demikian pernyataan CFMoto.

CFMoto 150SC bisa dibilang sekelas dengan Yamaha Nmax dan Honda PCX yang mendominasi pasar skutik 150cc di tanah air.

Motor anyar CFMoto itu hadir menawarkan dengan desain elegan dan modern, dilengkapi fitur-fitur terkini.

CFMoto memilih gaya desain yang lebih sporty, dengan bagian belakang terasa agresif.

CFMoto membocorkan 150SC dibekali tangki bahan bakar 30 liter, dan bagasi seluas 30 liter di bawah jok dengan inner box 1,5 liter di area kokpit.

Panel instrumen digital 5" TFT display and T-BOX for seamless connectivity, ditunjang USB-A & Type-C socket for fast charging on the go.