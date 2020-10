Chelsea Berpesta, Ben Chilwell Luar Biasa

jpnn.com, LONDON - Ben Chilwell mencetak satu gol dan satu assist dalam debutnya bersama Chelsea di Premier League, Sabtu (3/10) malam WIB.

Bek kiri berusia 23 tahun itu mencetak gol pertama Chelsea ke gawang tamu Crystal Palace, kemudian memberi assist untuk gol kedua The Blues yang dicetak Kurt Zouma.

Chelsea sendiri menang telak 4-0 dalam laga yang digelar di Stamford Bridge itu.

Tuan rumah menguasai babak pertama dengan Tammy Abraham dua kali nyaris mencetak gol.

3 - Ben Chilwell is just the third player to both score and assist a goal on their Premier League debut for Chelsea, after Deco in August 2008 and Alvaro Morata in August 2017. Value. #CHECRY pic.twitter.com/P0DecuSyQp — OptaJoe (@OptaJoe) October 3, 2020